中原CCL按周跌1.21%　八大指數齊報跌

撰文：黃皓琳
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7月底政府收緊限聚令後首周，樓價明顯受壓，中原城市領先指數CCL最新報178.71點，按周跌1.21%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL８大指數齊跌，近8周（即2020年6月）以來再現。市場出現個別低價成交，短暫窒礙樓價升勢。
上周CCL四大整體指數齊升，本周齊跌。四區方面，港島報186.19點，按周跌3.16%，連跌2周共3.33%。新界西報166.55點，按周跌0.87%，連跌3周共1.68%。新界東報190.33點，按周跌0.67%，結束2周連升。九龍報177.53點，按周跌0.52%。
疫情再現5周計，CCL累跌1.68%，CCL Mass累跌1.66%，CCL（中小型單位）累跌1.68%，CCL(大型單位)累跌1.68%，港島CCL_Mass累跌1.34%，九龍CCL_Mass累跌2.45%，新界東CCL_Mass累跌2.28%，新界西CCL_Mass累跌0.41%。
黃良昇：料9月入秋後樓價可望重拾升軌
黃良昇續指，隨著8月下旬本地疫情緩和，二手樓市恢復活躍，成交增多，預計9月入秋後樓價可望重拾升軌。8月28日起政府放寬部份防疫措施，利好樓市，對樓價的影響將於9月下旬公佈的CCL開始反映。