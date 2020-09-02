OMA by the SEA特色戶3180萬沽破頂　MARINI系列錄三撻訂

屯門新盤交投暢旺。永泰地產（0369）執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，屯門OMA by the SEA 以招標型式售出天台頂層特色戶，成交價3,180萬元。

成交為第2座17樓 A1單位，4房連套房，面積1,428方呎，連逾 220 方呎平台，並設有私人樓梯直達 1,361方呎私人天台，成交呎價約22,269元，創項目成交金額及呎價雙重新高。項目至今累售 360 伙。

成交單位的客飯廳連接逾 220 平方呎平台，並設有1,361平方呎私人天台。（發展商提供）

OCEAN MARINI三房戶撻訂 殺訂133萬

另外，會德豐地產旗下OCEAN MARINI（上月31日）錄一宗撻訂。單位為1A座27樓B室，3房間隔，成交價1,325.4萬元，呎價約16,283元。以買家採用的付款計劃計算，料損失約133萬元。

此外，同為MARINI系列的GRAND MARINI 亦於同日錄兩宗撻訂。單位2A座6樓C室，在上年10月以1,118萬元成交，但買家在上月撻訂，料損失10%訂金，即逾112萬元。其次，2B座58樓C室，在今年3月以854.4萬元售出，料遭發展商沒收5%訂金，損失42.72萬元。