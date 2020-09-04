地政總署：收回西營盤及大角咀物業權益　以推行市區重建

地政總署今日（4日）宣布收回位於西營盤及大角咀的土地，以推行兩個市區重建項目。收回合共165個單位，面積約20,882方呎。

該兩個發展項目已納入市區重建局2017/18年度的業務計劃，將有助改善區內整體居住環境。其中一個項目地盤位於西營盤崇慶里／桂香街。政府會根據《收回土地條例》收回合共101項私人物業權益。項目地盤面積約12,055方呎，將重建作住宅用途，當中設有零售／商業及附屬設施。地盤內另設地面公眾休憩用地。

另一個項目地盤則位於大角咀橡樹街／埃華街。政府會根據《收回土地條例》收回合共64項私人物業權益。項目地盤面積約8,826方呎，將重建作住宅用途，並提供零售及附屬設施，包括一層地庫停車場。

在收地公告張貼於相關土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適當情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼。合資格的住宅租戶則可獲安置入住由香港房屋委員會或香港房屋協會提供的公營出租單位，或獲發特惠現金津貼。

受影響的住宅和商用物業業主及租戶，如根據《收回土地條例》提出法定申索，但該等申索未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。