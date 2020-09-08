新地Wetland Seasons Park 3期首批65伙　折實最平413萬起

新地（016）旗下天水圍項目Wetland Seasons Park 3期今日開價，新地副董事總經理雷霆表示，首批價單涉及65伙，折實均價為12,968元，扣除最多18%折扣優惠後，最平一伙折實售413.3萬元，屬於一房戶。

據資料顯示，首批65伙包含一房至三房套房戶型，新地代理總經理胡致遠表示，價單定價介乎504.03萬至1,138.42萬元，呎價介乎14,755至17,976元。扣除最高18%優惠，折實售約413.3萬至933.5萬元，折實呎價由12,099元 至14,740元。

當中，入場單位為9座1樓B3室，面積316方呎，一房間隔，折實售413.3萬元；最貴為1座2樓A5室，面積726方呎三房，折實價為933.5萬元。若全數單位沽出，料發展商套現約5億元。

雷霆續指，雖然一二手交投受壓，但隨著疫情受控，加上政府放寬按揭，對樓市有信心，相信樓價會回升。項目本周四將開放示範單位，客人參觀前須做網上健康申報登記。預計本周五接受認購，最快下周開售

資料顯示，Wetland Seasons Park 1期於去年12月推出首批單位，當時首張價單提供142伙，折實平均呎價11,388元，折實售價約481萬元起。是次折實均價較1期高出逾一成，

至於項目第2期於今年5月推出，首張價單提供140伙，折實平均呎價11,368元，折實售價由483.25萬元起，最低呎價9,701元。

Wetland Seasons Park 3期項目共提供318伙，分設1、7至9層，每座樓高10層，實用最面積由291方呎至816方呎，1房至3房間隔，2房佔過半數。預計關鍵日期為2021年11月30日，即樓花期長約15個月。