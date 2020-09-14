花年半整合荃灣中心殘契樓　換4厘回報　伍冠流：凶宅我無留意了

有「凶宅大王」之稱的伍冠流，沉寂多月後再有新動作，不過與凶宅無關，反而其持有的其中一伙荃灣中心半契單位，花上逾一年多時間整合業權後，日前終於成功以1.2萬元租出，收逾4厘回報。

凶宅大王轉吼半契樓

買賣凶宅超過20年，伍冠流坦言，近期凶宅的租、賣的而且確是淡靜了，相信是與整體市道轉差有關，他更直言「凶宅我都無乜留意了。」反而近日他以市價租出一伙荃灣中心單位，該單位原本亦屬於另類盤源。

涉及的昆明樓高層C單位，面積329平方呎，據伍冠流透露，單位已略進行裝修及翻新，隨即於市場放租，原叫租1.25萬元，放盤一天即獲一名本地女子以1.2萬元承租，呎租36.5元，屬市價。從伍冠流提供的影片所見，單位內的牆身、天花、地板經已翻新。

伍氏又表示，兩年前以100萬元購入上述單位時，原屬於「殘契樓」，即只有半份業權，及後花上逾一年多時間，至今年5月才再斥250萬元整合上址業權，合共斥資約350萬元，屬低市價，現租出享有逾4.1厘租金回報。

除此之外，伍氏對上一次入市，已是今年3月份以約120萬元購入大角咀富多來新邨一個中低層的銀主盤，同樣屬於半契樓。他表示，未來仍會繼續主攻半契樓物業。