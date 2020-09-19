TVB藝人黃庭鋒年前台慶中大獎　擬斥500萬購新地Wetland 3期2房戶

隨著限聚令進一步放寬，市場氣氛漸有改善，發展商亦適時推出新項目，新盤再掀戰幔，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park 3期至今兩度加推，合共推出162伙的價單，今日（19日）首輪發售133伙，入場價413.3萬元起；另恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號今銷售80伙，最平折實售562.8萬元起。兩盤互撼，好不熱鬧。其中Wetland Seasons Park 3期，成功吸引TVB藝人黃庭鋒前往睇樓，而年前於台慶獲得的獎金，更成為其入市資金之源。

黃庭鋒（圖左二）今日陪父母到睇樓。（廖雁雄攝）

一向予人乖乖仔形象﹑現為TVB《香港原味道》的主持人男藝員黃庭鋒，今早到Wetland Seasons Park 3期售樓處，並且做孝順仔，陪父母到場睇樓。他表示因為媽媽喜歡濕地公園，所以陪父母睇樓，預計用400至500萬元左右購入1至2房單位。

屬首次置業的黃庭鋒在2018年於《萬千星輝賀台慶》奪得大獎，贏得逾百萬元的獎金及獎品，當中包括51萬元銀行存款。他指出該筆獎金讓他可以入市。

Wetland Seasons Park 3期亦吸引到其他市民前來揀選。從事銀行業買家梁先生450萬左右購入1房單位自住，表示現時自己能夠外出工作，想擁有一個自由的空間，加上本身都居住在天水圍，認為交通便利，心儀樓盤地帶環境寧靜舒適，所以首置是次新樓盤。

雖然是次第三期樓盤呎價較前兩期貴約2、3000元，但梁先生仍表示是預合預期之內，是可接受的。

梁先生表示購入一房單位自住。（廖雁雄攝）

同區客斥650萬元購Wetland 2房戶

同區居住天水圍的何小姐以約650萬元，購入Wetland Seasons Park 3期2房單位，笑言對疫情的反覆不太擔心，因為自住為主。

何小姐表示斥650萬元購入2房戶自住。（廖雁雄攝）

準買家黃生有意購兩房戶

居住新界從事貿易的Wetland Seasons Park 3期準買家黃先生認為發展商是「名牌」，又心儀當區的濕地公園，適合自己退休用，看中新樓盤兩房的細單位。