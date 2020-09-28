會德豐日出康城系列連錄5宗撻大訂　殺訂共423萬元

會德豐地產發展的日出康城MONTARA，連錄兩宗撻大訂。單位為2A座41樓E室，面積561平方呎，兩房間隔，在上年5月以820.2萬元成交，呎價約14,620元。另一個單位為2B座67樓A室，面積527平方呎，同屬兩房間隔，在上年5月以863萬元成交，呎價約16,376元。不過，上述兩伙的買家於近日撻訂，料損失10%訂金，即各涉逾82萬及86萬元。

會德豐地產發展的日出康城MONTARA，錄兩宗撻大訂。（資料圖片）

MALIBU連錄3宗撻大訂

同系日出康城MALIBU亦錄3宗撻訂。買家同樣於2018年3月購入，單位為3B座56樓D室、1B座41樓E室及1B座19樓B室，涉及金額為859.8萬元、804.8萬元及906.2萬元。

上述三個單位的買家於近日撻大訂，料遭發展商沒收10%訂金，即涉逾85萬、80萬及90萬元。因此，上述5宗的撻大訂成交，發展商殺訂共約423萬元。

藝里坊‧2號一房買家損失37萬

恒地（012）西營盤藝里坊‧2號本月開售成績理想，累沽八成可發售單位。不過，據成交紀錄冊顯示，單位22樓E室，面積252平方呎，在本月19日以741.609萬元成交，呎價約29,429元。

惟買家在簽訂臨約後未有進展，料遭發展商沒收5%訂金，即涉及約37萬元。