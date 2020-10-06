SEA TO SKY本周六賣285伙　御半山推貨尾18伙

多個發展商積極在本周推盤。長實（1113）日出康城SEA TO SKY剛上載新銷售安排，於本周六（10日）銷售285伙，是次價單總值47億元，折實售價介乎約708.7萬至2,037萬元，折實呎價由約14,983至20,094元，折實平均呎價約17,441元。

長實地產投資董事郭子威表示，是次銷售屬原價推售，包括55伙2房單位、190伙3房單位及40伙4房單位。入場單位為3座5樓F室，面積473平方呎，折實價為約708.7萬元，折實呎價約14,983元。據銷售安排，本周六將以抽籤形式售樓，同時分為兩組揀樓。項目將在本周五（9日）截收購樓意向登記。

長實集團高級營業經理楊桂玲表示，SEA TO SKY開售至今已累售874伙，集團套現約92.7億元，平均呎價約1.68萬元。

御半山現樓形式推18伙貨尾

另外，新地（0016）旗下屯門御半山亦剛上載最新銷售安排，以現樓形式推售餘下的18伙，分布在1、２期，按價單推售，每期各佔9伙，面積由306至591平方呎，當中包括2伙一房、 6伙一房連儲物房、8伙兩房 、一伙兩房連儲物房及1伙三房套房。

若以發展商提供的60日付款計劃計算，折實價由592.77萬至932.59萬元 ，折實呎價由15,780元至19,391元，平均折實呎價為16,907元。該批單位將於本周六（10 日）以先到先得形式發售。此外，發展商亦以招標形式推售4伙連天台特色單位，招標日期由本周六起至11月30日。

御半山自開售以來，第1、2期累售921伙，佔單位總數逾九成，套現逾60億元，平均成交呎價為16,290元。項目近日已大致完成交樓程序。