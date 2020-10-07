長沙灣海珀「晒冷」周日賣50伙　西營盤藝里坊‧2號添食10伙迎戰

再有發展商於本周推售新盤。德祥地產（0199）與市建局合作發展的長沙灣單幢盤海珀上月開售後，發展商今日公布價單，盡推餘下26伙，連同首輪銷售尚餘的24伙，即合共50伙，將於下周日（11日）以先得形式推售。

德祥地產有限公司主席張漢傑表示，新推的2號價單，面積由262至474平方呎，定價由 580.6 萬元至1,225.8萬元，實用呎價由20,042元至28,186元。以 4%的折扣優惠計算，折實售價由557.4萬至1,176.8萬元，折實呎價由19,241元至27,059元。

是次加推的戶型涵蓋19伙開放式單位及7伙2房戶單位，當中包括 4 個平台特色單位及 4 個天台特色單位。

另外，海珀的建築工序已接近完成，稍後將將申請滿意紙。

藝里坊‧2號累沽137伙 周日售10伙

恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號開售至今，已累沽137伙，佔可發售單位約84%，集團套現逾10億元。發展商今加推10伙，會同日發售，戶型包括7伙1房戶及3伙開放式單位。

藝里坊‧2號今加推10伙，於下周日開售。（發展商提供）

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊‧2號深受市場歡迎，故加推應市。加推單位定價由584.1萬至787.4萬元，價單呎價由28,567元至31,791元；折實價介乎560.736萬至755.904萬元，折實呎價由27,424元至30,519元。