帝御．星濤最快周內開價　料較第一期貴8%

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第二期帝御．星濤登場，負責銷售的恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，項目有機會在本周內上載樓書、公布價單及開放示範單位予公眾參觀，並在月內開售。由於項目貼近海灣，料定價較一期帝御．金灣有7％至8%加幅。

孫國林：現在疫情跟沙士是兩回事

少有露面的恒地執行董事孫國林表示，對樓市持樂觀態度，認為今年疫情對比2003年沙士完全是兩回事、兩種不同的環境，「當年樓市劈價到幾十萬元放售，現新冠肺炎疫情下，大家都湧住去買樓」。

引入智能機械人禮賓專員

另外，就近日政府取消一手空置稅，林達民表示對發展商而言是好事，相信政府是經過深思熟慮的。他相信樓市「好硬淨」，今年將會是個很好的買樓時機，料在疫情緩和後，明年樓價將拾級而上。

孫國林補充，公司的宗旨一直是「以人為本」，是次在項目會所的物業管理為引入智能機械人禮賓專員，他形容是「全港首創，香港冇人做，恒基行先」。

帝御．星濤由第1、2座組成，提供614伙，實用面積約由186至1,374平方呎，設開放式至4房間隔，及備有少量特色戶。

屯門御半山周六發售8伙

新地 （0016）旗下屯門御半山第1期及第2期，今日亦更新部分價單，其中，有10伙加價約2%至11%。發展商同時上載最新銷售安排，於本周六（24日）發售共8伙，第1及2期各提供4伙，折實售價由550萬至931.37萬元，平均折實呎價16,417元。

該兩期至今已累售932伙，佔單位可售總數逾97%，套現超過61億元，兩期的平均成交呎價為16,300元。