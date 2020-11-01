帝御·星濤首輪開售248伙　大手客1200萬購兩伙兩房戶｜持續更新

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第二期帝御．星濤，今日進行首輪銷售、涉及248伙。項目累推三張價單，折實均價約為1.49萬元，整批單位折實售298.84萬至1471.65萬元。

今日分為兩組揀樓時段，早上8時半為A組大手買家時段、即選購至少2伙至4伙；而10時起為B組時段，即選購1伙至2伙的買家。現場所見，由10時許、一般買家揀樓時段開始，售樓處人流亦漸增加，現場大約有20多人排隊。

【10:30】中原：大手客斥1200萬購入兩伙兩房戶

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日推售的單位，九成半以上屬1,000萬元以下，折實價低於500萬元的單位佔逾半，亦出現300多萬元的選擇，是現今剛性需求最受追捧類別，料今日九成半以上單位可獲承接。該行A組客戶中，來自新界西佔七成。該行一組客戶更斥資約1,200萬元購入兩伙兩房戶。

美聯：八成為80、90後年青買家

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客人出席率達八成，以年青買家主導。布少明續指，以美聯客戶作統計，項目以新界區客人為主，約佔七成，其餘來自港島及九龍區。用家佔約七成，投資者比例佔約三成。

由於項目入場門檻較低，吸引年青買家興趣，用家當中超過八成為八、九十後客人。預計項目落成後，呎租可達約35元水平，回報率逾3厘。該行有大手客斥資逾660萬元購入2伙單位，均為開放式單位，料作自住用途。

【10:00】一般買家揀樓時段

10時開始，為B組、即為選購1伙至2伙的買家開始揀樓，現場大約有20至30人排隊。

【09:45】市傳約14個單位被選購

今早8時半起，為大手客揀樓時段，開售約一個多小時，市傳約14個單位被選購。

↓帝御·星濤示範單位圖輯↓