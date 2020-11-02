柏傲莊II本周六開售　盡推首張價單337伙｜新盤戰報

新世界與港鐵合作發展的大圍站上蓋柏傲莊II，剛上載最新銷售安排，定於本周六（7日）進行首輪銷售，盡推337伙。

上周公布的首張價單涉337伙，包括56伙開放式戶、20伙一房戶、162伙兩房戶及99伙三房戶。實用面積264至753方呎，折價售價572.8萬至1,409.2萬元，折實呎價17,250至26,737元。整批折實平均呎價約1.98萬元，較上一期的首批貴約5%。

據新銷售安排，項目將於本周四（5日）下午8時截止登記，周五進行抽籤，周六發售。A、B組銷售將於同一日進行。

↓柏傲莊 II 第5A座18樓B室，採兩房連儲物房間隔，實用面積634平方呎。

↓柏傲莊 II 第6B座18樓E室，一房間隔，開放式廚房，實用面積334平方呎。

柏傲莊 II 提供1,415伙，戶型由開放式至四房間隔不等，當中五成為兩房戶型，另提供上一期沒有的開放式單位，涉76伙，實用面積由264至266平方呎，一房戶則有192伙，面積則由303至345平方呎，兩房戶有697伙，面積介乎414至634平方呎。

大單位方面，該盤設有445伙三房戶，實用面積630至866平方呎。而最大的四房連天台特色戶，全盤僅有5伙，實用面積1,207至1,322平方呎。預計落成日期2022年8月31日。

↓柏傲莊 II 平面圖↓