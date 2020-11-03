東半山豐景台獲財團收購　前運輸署副署長1.21億沽貨　勁賺30倍

發展商收購步伐未有放慢。資料顯示，東半山司徒拔道24號豐景台，新近錄得9宗買賣登記個案，成交價介乎6,300萬元至1.21億元，合共涉及金額6.96億元。其中，最貴的成交單位由前運輸署副署長陳阮德徽沽出，持貨29年勁賺30倍。市場人士預計，上述一系列交易為發展商收購行動。

豐景台連錄9宗買賣 涉近7億

上述的9宗收購個案中，每宗成交呎價介乎約4萬至4.7萬元，而有個別單位的呎價更高達5.9萬及6.6萬元。其中，據土地註冊處資料，豐景台A座連花園及天台單位，以1.21億元易手，按單位實用面積1,818平方呎計，呎價達66,557元。

原業主於1991年以390萬元購入上述物業，即是次易手帳面賺約1.17億元或30倍。該名原業主名字為YUEN TAK FAI DOROTHY，與前運輸署副署長，以及現任香港大學專業進修附屬學院（SPACE）副校長陳阮德徽的名字相同。

陳阮德徽（左三）（陳嘉敏攝）

位於司徒拔道24號的豐景台於1982年入伙，提供6座住宅，涉及22個單位，實用面積由1,512至3,221平方呎。早前有消息傳出，有財團有意以約18億元洽購該屋苑全數單位。

屋苑佔地約2.2萬平方呎，若重建可建總樓面可達4.84萬平方呎。位置上，屋苑鄰近近日準備開售的新地（0016）豪宅項目CENTRAL PEAK。

事實上，司徒拔道一帶可謂豪宅林立，如即將招標的新地CENTRAL PEAK，位於司徒拔道18號，項目所在地皮前身為嶺南學院。新地透露，該盤的定價參考區內近期開售的豪宅項目，呎價在7萬至10萬元以上。

此外，太古地產（1972）超級豪宅傲璇，位於司徒拔道53號，提供12伙，於2012年起開始發售，成交呎價介乎7萬至9.5萬元。