新地 CENTRAL PEAK 推先住後付計劃　成交期長達三年

豪宅成交金額大，發展商為吸引客人推出「先住後付」的付款方式。新鴻基地產（0016）旗下已屆現樓的東半山司徒拔道18號豪宅CENTRAL PEAK，將於下月1日起以招標形式推售4個分層單位，面積由1,665至2,125平方呎，截標日期為明年3月31日。項目示範單位現已開放予公眾預約參觀，惟睇樓客需帶同200萬元本票到場。

發展商早前上載招標文件，設有提前入住及延後交易優惠，並提出共3個方案，買家只需要於指定時間內，向發展商支付少於樓價兩成的金額，即可入住單位。而餘下的逾八成樓價，則要在1,188日內向發展商支付，以完成交易。

CENTRAL PEAK設提前入住及延後交易優惠

招標文件顯示，第1個方案是買家需在簽訂接納書的首119日內，先支付5%的訂金，然後再在990日內分10期繳付10%樓價，每期為樓價1%。而樓價剩餘的85%款項則在1,188日內繳付。

至於第2個方案，買家則要在簽訂接納書的120日至239日內，向發展商繳付10%樓價，然後在990日內分5期支付樓價的5％，每期為1%。至於樓價最後的85%餘款，則在1,188日內繳付。

最後一個方案，則為買家在簽訂接納書的240日後，向發展商支付樓價12.5%，然後在270日內再支付1%樓價，及後再在990日內分4期支付樓價的4%。單位餘下的82.5%樓價，則需要在1,188日內向發展商繳付。

新地雷霆稱旨在方便買家換樓 更靈活處理財務

新地副董事總經理雷霆回應《香港01》表示，是次安排為提前入伙方案，旨在方便買家換樓時能更靈活處理財務。而項目亦設有的備用第一、第二按揭貸款，則屬現時樓盤一般安排。雷霆早前表示，定價參考近期開售的豪宅項目，呎價在7萬至10萬元以上。