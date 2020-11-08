帝御．星濤今售123伙　截至傍晚七時沽出88伙｜持續更新

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第二期帝御．星濤，今午三時展開次輪銷售，發售123伙。就記者現場所見，在開售前十分鐘，設於尖沙嘴美麗華商場的售樓處外，有約60名準買家在等候揀樓。

截至傍晚7時正，已揀選單位逾88伙。其中，B1組有買家大手選購共兩伙單位，分別為一伙一房連私人花園及一伙開放式戶，成交金額約935萬元。

【17:30】市傳已沽出約70伙

市場消息指，約有70個單位已獲認購，佔可供出售單位57%。

【16:40】傳已獲認購逾50伙

市場消息指，首1.5小時約有50個單位已獲認購，佔可供出售單位40%。

【15:51】已獲認購逾30伙

發展商表示，開售不足一小時，已獲認購逾30伙。

【15:30】代理：出席客戶佔七成為用家

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今帝御．星濤開售，該行客戶出席率約八成，剛性需求主導，客戶以用家為主，佔七成。今日推售單位全數處於1,000萬元以下，可承造高成數按揭，預料今日銷售過程以銀碼愈細愈早獲認購。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，帝御．星濤入票的客户中，有約七成是用家，三成投資者。而80後的客人亦佔八成。同時，地區分布方面，約八成來自新界、兩成來自九龍及港島。布少明又指，有買家斥約930萬元購入一個一房及一個開放式單位作自用。

【14:51】暫約60名準買家等候揀樓

現場所見，有準買家陸續抵達售樓處報到及於等候區等候。準買家當中，不乏家庭客及年輕客。

今日推售的123伙，實用面積由186至511平方呎，折實售價約329.87萬至716.98萬元，折實平均呎價約14,025至22,188元，整批折實平均呎價15,384元，較項目早前推出的三張價單，折實均價14,928元貴約3.1%。