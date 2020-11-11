永泰OMA系列連沽3伙　套現逾2400萬

永泰地產（0369）旗下屯門OMA OMA及OMA by the Sea今日錄3宗成交，套現逾2,400萬元。其中，兩宗成交為OMA OMA，單位2A座20樓E室，面積為316平方呎連309平方呎天台，成交價約536萬元。

另一個為2B座地下A室，屬地下連花園特色單位，面積688平方呎連487平方呎花園，成交價1,048.8萬元。而OMA by the Sea第1座12樓B2室，面積619平方呎，屬三房連化妝室間隔，成交價889.6萬元。

恒地THE RICHMOND再推9伙

另外，恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND剛委託美聯物業為獨家代理，銷售餘貨單位，當中9伙可即供發售單位，折實售價由713.961萬元起。

恒地營業(二)部總經理韓家輝（右二）與美聯物業住宅部行政總裁布少明（左二）日前簽署獨家代理委託。（美聯提供）

該9伙可供即時選購的單位，包括5伙位於中高層的開放式單位，面積為219平方呎，折實售價由713.9萬至743.1萬元；兩伙為兩房一套，面積462平方呎，售價則由約1,734.6萬至1,767.3萬元。

另有兩伙為兩房一套連儲物室，面積468平方呎，售價由約1,694.9萬至1,742.1萬元。