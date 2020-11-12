新盤奇則｜保利屯門瑧譽洋房項目　地庫層罕有設19間獨立居室

保利置業（0119）旗下青山灣低密度洋房項目瑧譽，今上載樓書。項目設22幢洋房，實用面積由4,153至9,158平方呎，值得留意，項目又提供19間獨立居室，設於洋房地庫位置，擁有窗戶，為新盤中少見。

獨立地庫空間 最大650呎

從樓書所見，該19伙單位於樓書中稱為「居室」及「Room」，為開放式或一房設計，面積由470至650平方呎，比市場上不少分層單位大。居室位於地庫層，即與停車場及地庫同水平。但居室與洋房屬分隔，居室內並沒有內置樓梯通往上一層洋房，住客需到外置的樓梯再通往洋房。

居室與對應洋房需一併轉讓

不過，居室前後均有出入口連接，內裡亦設有開放式廚房、浴室，個別亦有多用途房或儲物室。據知，居室需與對應之洋房一併轉讓。發展商指出，業主可按個人喜好及創意，將居室打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。

↓獨立居室平面圖↓

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，項目將於短期內以招標形式部份單位，預料明年6月獲批滿意紙。

洋房面積最大近9200呎 7間套房

而22幢洋房中，有12幢為擁獨立門牌的獨立洋房，其餘10幢為聯排洋房。大部分洋房為5房5套三層大宅。每套洋房配備私人花園，內置電梯及至少兩個車位，大部份洋房更設有天台泳池。而15號洋房則屬於7房7套間隔，採4層設計，面積為9,158平方呎。

上述項目位處之臨海地皮，由保利置業於2015年9月以17.3億元投得，每呎樓面地價近1.5萬元。

↓樓書截圖↓