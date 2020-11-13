山頂文輝道住宅地拆細後招標　下月18日截標　估值最高近104億

地政總署公布，山頂文輝道第2、4、6及8號鄉郊建屋地段第1211號的住宅用地，於11月20日（下周五）開始招標，12月18日截標。上述地盤面積約13.49萬平方呎，最高可建樓面面積約25.93萬平方呎，料可提供240伙住宅。早前市場預計，上述文輝道地皮的樓面地價介乎每呎3萬至4萬元，即估值約77.8億至103.7億元。

市場估值每呎地價3萬至4萬

有測量師認為近月市場出現不少利好豪宅市道的因素，故調升地皮估值。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，政府決定撤回一手樓空置稅，以及疫情出現疫苗消息，令市場憧憬未來市況轉好。張翹楚預計，上述地皮每呎樓面地價可達3.8萬元，較數個月前預計的3.5萬元，調升近一成。

不過，萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文認為，雖然目前已沒有空置稅，但以現時超級豪宅的市況來看，相信發展商出價上會較保守，而且「一拆二」後投資額也要過百億元。他預料只有3至5間大型發展商入標，部份中資或合組財團入標。

林氏在9月底曾預計上述地皮每呎樓面地價約3萬至3.5萬元，較去年6月份的估值低約25%。不過他最新的估值已收窄至約3萬至3.2萬元，反映其估值上限調低近一成。

2018年收5份標書 流標收場

山頂文輝道第2、4、6、8、9及11號整幅豪宅用地，於2018年曾推出招標，當時市場估值高達約242億至404億元，樓面地價6萬至10萬元，該年10月份截標時共接獲5份標書，惟全部未達底價，最終被收回。

至今年9月底，發展局局長黃偉綸公布賣地計劃時，重推文輝道地皮，並決定「一拆二」推出，黃偉綸指該地皮規模拆細後，可讓更多發展商參與，又認為這個做法不會影響土地總體價值。而是次推出的文輝道2至8號地皮，屬兩幅之中面積較大一幅。