佐敦本木首批50伙　折實均價2.39萬　開放式最平575萬起

恒地（012）旗下佐敦德成街單幢盤本木，今日公布首張價單，涉及50伙，面積256至752平方呎，計及1%折扣優惠，折價售價由574.794萬至2,139.885萬元，折實呎價由21,755元至28,456元。而整批折實平均呎價為23,928元。項目本周六（21日）開始收票，最快下周末開售。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，首批的50伙單位戶型包括開放式至三房單位，當中包括6伙開放式戶、28伙一房戶、12伙兩房戶、4伙三房戶。價單定價由580.6萬至2,161.5萬元，價單呎價21,975至28,743元。韓家輝續指，50伙全數沽出可套現4.95億元。他表示是次開價較意向價有2%至3%的折讓。

入場單位為3樓B3室，面積256平方呎，開放式設計，折實售價574.794萬元，折實呎價22,453元。最貴一伙為21樓A2室，面積752平方呎，三房間隔，折實售價2,139.885萬元，折實呎價28,456元。

均價與五年前同區單幢盤相若

本木示範單位將於本周四（19日）正式對外開放，本周六開始收票，最快下周末開售。

參考該區近年落成的新盤，可數到2015年由宏基資本（2288）發展的佐敦匯萃，當時首批折實均價約2.41萬元，本木首批折實均價與之相近。本木的預計關鍵日期為2021年4月30日，樓花期少於半年。

↓本木示範單位及會所圖輯↓