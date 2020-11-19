日出康城MARINI錄兩宗撻訂　料殺訂逾183萬　本周日加價重推

會德豐旗下日出康城MARINI錄兩宗撻訂，分別是MARINI及OCEAN MARINI，料買家共損失183.21萬元。發展商隨即更新價單及上載銷售安排，於本周日（22日）重推撻訂單位。

根據成交紀錄冊，MARINI撻訂單位為3A座58樓B室，在上年8月以917.1萬元成交，實用面積521平方呎，兩房間隔，買家於近日撻訂，料遭發展商沒收10%訂金，即91.71萬元。更新價單後，該單位的售價由原來的1,168.2萬更新至1,204萬元，加幅達3%。

另一單位為OCEAN MARINI的1A座11樓C室，面積616平方呎，兩房間隔，在今年4月以915萬元成交，不過買家同於近日撻訂，料損失10%訂金，即91.5萬元。而該單位的售價由原來的1,117.2萬更改為1,176萬元，提價逾5%。

元朗Grand YOHO 2期再推31伙，定於下周二（24日）開售。

Grand YOHO 2期下周二賣31伙

另外，新地（016）旗下元朗Grand YOHO 2期再推31伙，定於下周二（24日）開售，部分單位提價約1%至3%。是次單位涉3座的G室、5座的B室及8座的D室。

其中，加幅最少為3座19樓G室，由原來的1,094.28萬更改為1,109.63萬元，加價1.4%。加幅最多為3座7樓G室，由原來的1,028.88萬加價至1,062.55萬元，加幅約3.27%。