華懋蔡宏興：冀施政報告減辣　創新思維增土地供應

由王德輝、龔如心創立的華懋集團，今年成立60周年，集團冀藉此將品牌重新定位，今日公布未來部署及展示集團最新標誌，以三個心型組成，以取代過去「華懋集團」字樣。華懋集團行政總裁蔡宏興強調，華懋非上市公司、亦非由家族經營，將來會以人、經濟和環境，三者並重的理念發展。

蔡宏興：期望政府減辣或撤辣

對於明日（25日）公布的施政報告，有傳政府擬撤銷非住宅物業的雙倍印花稅，蔡宏興期望，政府可以減辣或取消辣招，在新冠肺炎疫情影響下，減辣對商業環境是好事。另有傳政府有機會放寬住宅按揭成數，他認為政府理應適當調節政策，以助市民更容易上樓。他又認為，政府應從多方面、以創新思維增加土地供應。

對於土地共享先導計劃，蔡宏興認為，發展商均期望計劃對社會有正面發展，但實際上，地皮有七成用作公營房屋，發展商只得三成回報，加上相關用地附近的交通配套未必足夠，期望政府在執行上作出調整，不要「一刀切」。

安達臣道安峯最快年底推

而集團的地產業務董事總經理區慶麟則指，旗下安達臣道項目安峯，正等待預售樓花同意書，最快今年年底推出。而何文田項目料是集團重頭戲，正準備前期工作。另外，集團亦有兩個新項目，其中長沙灣東京街重建項目，與市建局合作發展，可建面積近11萬平方呎，將引入組件裝配方法興建住宅。而蠔涌低密度住宅地皮，目前仍在規劃階段，可建面積約5.7萬平方呎。

正研究競投中環海濱地

至於集團投地策略方面，蔡宏興形容是「審慎但積極投地」，不會囤積土地。為配合集團理念，集團不會競投超級豪宅的地皮，而是選擇平民化及大眾化的物業。故集團暫時沒有計劃入標競投山頂文輝道用地。不過，中環海濱地皮能服務香港社會，亦可增加集團租金收入，故正研究相關項目。

蔡宏興又指，過去五年，集團的地產業務銷售總收益逾320億元，擁有逾80個物業管理項目。酒店業務方面，如心酒店每年接待旅客逾200萬人次。

部分商場商戶接近免租

疫情下，集團旗下酒店及零售均受影響，不過由於本地客對酒店仍有需求，故蔡宏興指暫時未見租住率有明顯回落。未來，旗下酒店會分階段進行翻新或重塑，因應客人需要更改房間格局。旗下如心南灣海景酒店便引入智能機械人，在疫情期間減少人與人間的接觸。

至於旗下商場商戶方面，蔡宏興指，部分店舖的生意幾乎停頓，如補習社，故集團提供接近免租的優惠，亦會為租戶在旗下商場作免費推廣。