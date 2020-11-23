影帝梁朝偉土瓜灣舊樓地舖　傳獲財團洽購

由影帝梁朝偉持有的、早前被財團申請強拍恐需蝕讓逾600萬元的土瓜灣新柳街2A號地下舖位，最新有市場消息透露，該舖位獲收購財團以約1,500萬元買入，新成交價與2013年購入價持平。該舖面積約500平方呎，是次成交呎價料約3萬元，屬市價。不過截至晚上約十時，相關財團向市場人士表示曾出價洽購該舖，但暫時未成功購入。

土瓜灣新柳街2A號地下舖位，位處單邊，由售賣維修工具的利富行使用。

翻查資料，土瓜灣高山道26號、新柳街2A至2B號為一幢樓齡約62年的舊樓物業，5月份獲財團申請強制拍賣，整個地盤的估值約1.125億元。

不過上述由梁朝偉持有的新柳街2A號地舖，當時強拍文件顯示，截至3月底最新估值為839萬元。即意味著若該財團成功強拍，梁氏在持貨7年後，帳面需要蝕讓約661萬元或44%，而是次易手讓他成功避過蝕讓。

毗連高山道26號地舖1600萬沽 升值409倍

此外，有消息指出，收購財團正積極進一步併購上述地盤，如近日以1,600萬元購入高山道26號地下，建築面積約800方呎。該舖位原業主為香港首間麻雀館「鷄記」創立人林坤的家族成員，於1961年以3.9萬元購入舖位，即帳面升值409倍。