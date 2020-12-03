長沙灣弦雅首批30伙　折實均價19658元　開放式入場385萬起

佳兆業集團（1638）及宏達控股（8117）合資發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價為19,658元，開放式戶折實售價385.13萬元起，成為今年入場費最平的市區新盤項目。

項目展銷廳及示範單位將於明日傍晚6時對外開放，預計項目最快下周推售，銷售安排短期內公佈。

入場費385萬 今年最平市區新盤

據價單資料，首批價單售價453.1萬至705.6萬元，價單呎價21,173至24,835元，扣除15%優惠後，折實售價385.13萬至599.76萬元，折實呎價17,997至21,109元。

折實售價及呎價最低的入場單位為5樓E室，實用面積214平方呎，屬開放式戶。至於折實售價最高的單位為21樓A室一房戶，實用面積294平方呎。

19伙開放式戶 折實售價低於450萬

首批單位全數折實售價低於600萬元，其中，19伙開放式戶折實後更低於450萬元。首批單位包括開放式戶及一房戶，各佔19伙及11伙，實用面積由212至294平方呎。

同區上一個開價的全新盤為德祥地產（0199）與市建局合作發展的單幢盤海珀，於9月中開價，首批涉50伙，面積283至474平方呎，折實均價20,201元。

而萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，於今年5月推出，首批涉94伙，折實均價16,411元。

↓弦雅示範單位圖輯↓

+ 2 + 2 + 2

三年前舊樓住宅收購呎價約9170元

翻查資料，弦雅所在位置醫局街201至203A號，原為4幢樓齡約59年7層高商住舊樓，設4個地舖及35個住宅單位。當時每伙住宅的收購價約630萬元，呎價約9,170元，而地舖收購價則約2,100萬元。