城規申請｜簡基富灣仔堅尼地道地盤申建28層高住宅　涉75伙

太古地產（1972）前主席兼行政總裁簡基富旗下The Development Studio，就灣仔堅尼地道33至35號地盤，向城規會申請重建發展為一幢樓高28層的住宅大廈。

提供75伙 每伙面積逾820呎

資料顯示，該地盤面積約7,704平方呎，計劃以地積比率約7.999倍發展，可建樓面面積約61,624平方呎，提供75伙，即平均每伙約821.6平方呎。

建築物高度限制擬增加8%

申請人同時建議，把法定建築物高度限制由主水平基準以上120米，略為放寬至主水平基準以上129.95 米，增幅約8.29%。又認為略為放寬高度不會帶來不良視覺影響。

該擬建的住宅大廈設有兩層低層地下，地下為大堂及會所，1樓至23樓則為標準住宅樓層，而24樓及25樓則為特色戶。

與原業主合作發展 最快2022年發售

The Development Studio投資部主管鄭冠麒回覆本報表示，集團早前以1.56億元購入堅尼地道33號一幢5層高、1950年落成的舊樓建築物，而是次申請將會與堅尼地道35號的原業主合作發展，預計為主打一房至三房的中小型單位，料最快2022年發售。