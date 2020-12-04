本木次輪銷售32伙　即日沽出30伙

恒地（0012）旗下佐敦德成街單幢盤本木，於今日（4日）傍晚6時展開次輪銷售，涉32伙。截至晚上9時半，發展商指，有30伙已獲認購，佔可發售單位91%，將近沽清。

【21:30】截至9時半已售30伙

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，截至晚上9時半，30伙已獲認購，包括8伙開放式、17伙一房戶、4伙兩房戶及一伙三房戶，預計套現逾2.7億元。其中兩房及三房戶已全數獲認購。

恒地營業（二）部總經理韓家輝（左）表示，項目自上周五推售以來，短短一星期累計98伙已獲認購。

他補充指，項目客源以本地買家為主，當中有不少為投資客，亦不乏專業人士及外籍人士。另外，港島買家佔13%，九龍及新界買家分別佔40%及47%。項目自上周五推售以來，短短一星期累計98伙已獲認購，預計套現近9.6億元。

【20:10】截至8時已售12伙

截止晚上8時，據市場消息指，已有約12個單位獲選購。

美聯：整體出席率近八成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目獲不少用家及投資者追捧，部分為復活票，該行整體出席率近八成。按地區劃分，客戶以九龍區佔比例較多，佔比約六成，新界區及港島區佔約四成。

布少明續指，料項目的回報率逾3厘水平，故是次投資者佔約四成，另用家佔比約六成。由於入場門檻較吸引，吸引年輕買家入市，80、90後客人佔整體約六成。

折實售價625.萬起

銷售單位的折實售價由625.185萬至2,225.421萬元，折實呎價由22,607元至29,593元。入場單位為8樓B3室，面積256平方呎，開放式間隔，折實售價由625.185萬，折實呎價24,421元。

↓本木示範單位及會所圖輯↓