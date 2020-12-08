地監局：公眾對地產代理印象有改善　惟四分一受訪者認為冇誠信

於11月初上任的地產代理監管局主席廖玉玲，今日首次舉行記者會。廖氏表示，該局在今年年中就公眾對地產代理有何看法進行調查，數據顯示，受訪者對地產代理的整體印象比10年前有所提升，認為印象非常好/幾好的比例由2010年的35%，上升至今年的47%，同時應該唔係幾好/非常唔好的比例有所回落，由2010年的35%降至今年的23%。

26%受訪者不同意代理有誠信

此外，該局亦向公眾對地產代理有何觀感作出調查。其中一條問及地產代理是否有誠信，數據顯示，有26%受訪者表示完全不同意/不是太同意，另有51%受訪者表示非常同意/幾同意。

近七成受訪者認為代理具專業知識

而另一條問及地產代理是否有專業知識，有69%受訪者表示非常同意/幾同意，只有17%受訪者表示完全不同意/不是太同意。

廖玉玲表示，個人已加入地監局12年，當中更有8年時間為紀律委員會成員，會繼續改善及提高地產代理的水平，未來會推出專業進修課程，以及加強推廣及宣傳活動。

網上銷售活動增 地監局化身「鍵盤戰士」

她又指出，受疫情影響，愈來愈多地產代理進行網上銷售工作，令更多樓盤資訊在網上公開，惟有單位放盤相片及影片遭擅自放上網，情況或涉及私隱問題，故該局未來會加強相應措施，增加網上巡查次數，笑言局方如同「鍵盤戰士」。

新一任地產代理監管局主席廖玉玲。

管理層需為打架事件負責

對於近年每當個別大型新盤推出時，屢屢發生地產代理打架事件，廖玉玲表示，相關管理層需要為事件負責，但很難決定如何懲處相關公司，又指會視乎每宗個案的情況，料不會公式化處理。而地產代理過去一直存在回佣問題，她則表示，相關情況較為複雜，涉及法律、業界經營手法及公眾資訊的問題。

近月地產市道走勢不容樂觀，但截至11月底，地產代理持牌人數卻衝破4萬人，並創下歷史新高。廖玉玲認為，該行業不一定因市況好而人數大增，也不會因市況差而大幅減少，預計未來走勢平穩，不會太波動。