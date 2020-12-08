兩盤本周六對撼　屯門帝御．星濤推售123伙　長沙灣弦雅賣53伙

香港小輪（0050）及帝國集團發展的屯門帝御．星濤今日（8日）加推88伙及上載最新銷售安排，於本周六（12日）推售123伙。

本周六推售的單位，面積由186至996平方呎，戶型涵蓋12伙開放式戶、59伙一房戶、39伙兩房戶、6伙三房戶，以及7伙四房戶。當中，包括4伙頂層連天台單位及8伙地下連花園單位 ( 綠意星濤 )。此外，是次推出的三、四房單位（共13伙）的買家，可享車位優先認購權。

加推價單售價408.5萬起

而最新價單的88伙，售價由408.5萬至1,660.3萬元，呎價由14,935元至24,435元，價單平均呎價16,874元，較上張價單輕微提價1%。帝御系列自8月開售至今，累沽出969伙，總成交金額約47億元。

↓帝御．星濤示範單位圖輯↓

+ 2 + 2 + 2

弦雅加推30伙 周六賣53伙

至於佳兆業集團（1638）及宏達控股（8117）合資發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，今日亦上載新一份價單及銷售安排，加推30伙，並於本周六推售53伙，另安排兩伙於同日招標。

周六推售的53伙，包括26伙一房戶及27伙開放式戶，折實售價由385.13萬至617.18萬元，折實呎價由17,997元至21,748元。另外兩伙招標單位為特色戶，分別是25樓A室及B室，面積分別為294及283平方呎，分別附設172及163平方呎天台。

↓弦雅示範單位圖輯↓

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價單均價20398元 提價逾3%

最新價單的折實售價由412.76萬至617.18萬元，折實呎價由19,087元至21,748元，折實平均呎價20,398元，較上一張價單的19,658元提價近3.8%。價單的戶型包括18伙一房戶及12伙開放式戶，面積由212至294平方呎。