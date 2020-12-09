監警會委員關治平2.35億沽山頂La Hacienda洋房　帳面賺1億

港島超級豪宅地段近月連環錄得大額買賣，其中，由監警會委員、匯賢智庫成員關治平持有的山頂加列山道27號La Hacienda 3號洋房，於上月27日以2.35億元易手，以洋房實用面積3,457平方呎計，是次成交呎價約67,978元。

關治平持貨十年 帳面賺一億

據土地註冊處資料，新買家為李卓霏，英文名字為LI TRACY ZHUOFEI，料為內地人士，是次須支付998.75萬元稅款，相等於樓價的4.25%，反映買家是以首置名義入市。有區內代理表示，該洋房早前叫價2.8億元，是次成交價較意向價低4,500萬元。

而洋房原業主為Double Bliss Limited，其公司董事為關陳燕坤及關治平。關氏於2010年8月以1.35億元購入上述洋房，是次易手帳面獲利約1億元，物業升值74%。

曾任多項公職 現為監警會成員

翻查資料，關治平本身是特許土木工程師，曾任2012年撲滅罪行聯席會議主席，建造業訓練局主席、香港建造商會副會長等公職。現為由葉劉淑儀創立的組織匯賢智庫之理事、及監警會的管理委員會主席。

關治平較為令人注目的言論，可數到2015年，當時警方擬購買三部水炮車應付示威集會，關治平當時表示「買水炮車好過開槍」。