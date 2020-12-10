元朗尚悅‧天城最快下周上樓書　擬推最高八成半一按

恒地（012）旗下元朗洋房項目尚悅‧天城，最快下周上載樓書及開放示範單位。恒地營業（一）部總經理林達民今日表示，有機會月內以招標形式，將項目全數單位推出。

或本月盡推16幢洋房招標

尚悅‧天城全盤共提供16幢三層高連天台的洋房，實用面積由1,772至1,826平方呎，林達民指，售價將參考同區一手成交，呎價可達1.6萬至1.7萬元。此外，發展商亦正考慮提供較高成數按揭，料可達八成至八成半。

九龍塘雋睿周日推18伙貨尾招標

至於永義集團（1218）旗下九龍塘雋睿，至今累售逾四成單位，套現約3億元，目前尚餘35伙可供發售。項目昨（9日）晚上載最新的銷售安排，於本周日（13日）以招標形式推售18伙。招標日期由本周日至明年1月31日。

該批單位分布於1座及2座的A室或B室，當中6伙屬特色單位，面積由899至1,525平方呎。

推先住後付優惠 最高4%樓價回贈

此外，發展商今日亦修訂價單，推出全新「1088 付款計劃」，為先住後付優惠計劃，提供特長1,088天成交期，即有近三年的付款期限。買家需先付樓價15%訂金，並另外支付樓價5%作許可費，即可提前入伙。如買家提早於90日內付清樓價，可享最高4%樓價回贈。

永義國際銷售及市場部經理曾家進指，旗下另一個位於窩打老道的全新項目，有望於明年下半年以預售樓花形式推出。