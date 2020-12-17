本月平均「一日一撻」　泓碧兩房買家撻大訂　料殺訂逾130萬

本月新盤市場再錄多宗撻訂。本月新盤市場首17日，暫錄19宗新盤撻訂個案，即平均一日一宗。

據成交紀錄冊，由碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧新錄1宗撻大訂，單位為3座10樓H室，兩房間隔，面積483平方呎，屬招標單位，在2019年5月以874萬元成交，呎價約18,095元。不過，買家在昨日（16日）撻訂離場，料損失15%訂金，即涉131.5萬元。

發展商隨即將單位重新推出招標，於本周日（20日）招標1小時。

逸璟．龍灣一房撻訂 料殺訂逾23萬

中冶置業（1618）旗下青龍頭逸璟．龍灣亦錄1宗撻訂，單位為1座3樓E室，面積300平方呎，屬一房間隔，在本月10日以477.2萬元成交，呎價約15,906元。不過，買家在簽訂臨約後取消交易，料遭發展商沒收5%訂金，涉23.86萬元。

逸璟．龍灣亦錄1宗撻訂。（資料圖片）

會德豐OASIS KAI TAK再錄撻訂 單位下周一招標3小時

會德豐地產旗下的啟德OASIS KAI TAK亦再錄撻訂，涉及單位為低座A座地下至1樓C室，面積1,438平方呎，連332平方呎花園及76平方呎庭院，在10月中以4,570萬元成交，呎價約31,780元。不過，該單位同於昨日撻訂，而是次成交屬內部轉讓成交。

發展商今日（17日）隨即上載新銷售安排，將單位重新招標，將於下周一（21日）、即冬至，以及下周四﹙24日﹚，下午2時至5時招標。即連同本周二（15日）的撻訂單位同日招標。