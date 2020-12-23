建灝地產斥18.7億購倫敦兩幢商業項目

建灝地產集團今日宣布，斥資1.8億英鎊（約18.7億港元）收購兩個倫敦西區之商業項目，分別是位於沙福茲貝大街 （Shaftesbury Avenue）的Endeavour House及圖騰漢廳路（Tottenham Court Road）的Corinthian House。

賣家分別為投資資產管理集團Aberdeen Standard Investments及時裝品牌Topshop母公司Arcadia Group。

兩年購3個倫敦商業項目 總涉額32億

是次為建灝地產繼去年購入倫敦核心區柯芬園（Covent Garden）商業項目Orion House 後，再次入市，三個項目的總投資額合共為3.1億英鎊（約 32.2 億港元）。其中，Endeavour House樓面面積92,297平方呎，當中佔79,473 平方呎為辦公室大樓，另設12,824平方呎作零售用途，作價約1.15億英鎊，接近90%獲得承租，每年租金回報約 4.8 厘。

另一幢商業項目Corinthian House樓面面積34,654平方呎，包括22,210平方呎辦公室大樓及12,444平方呎零售面積，作價約6,500萬英鎊，現時已全部獲得承租，每年租金回報約4.25厘，上述物業每年租金回報超過 1.5億港元。

建灝地產集團首席行政總裁羅建一表示，雖然英國短期受脱歐及疫情影響，但集團在中、長期仍然看好英國商業項目，故將繼續致力於英國首都倫敦建立投資組合作長線投資用途，目標發展多元化業務範圍。