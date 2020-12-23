會德豐兩盤錄撻大訂　料殺訂逾172萬　本周六提價重推

會德豐地產旗下日出康城MALIBU及啟德OASIS KAI TAK，分別錄得撻大訂，料買家共損失172.1萬元，發展商隨即將單位分別加價11.5%及4%重推。

MALIBU一房買家損失66萬

其中，日出康城MALIBU昨日（22日）錄得一宗撻大訂，據成交紀錄冊顯示，該3A座51樓D室，面積369平方呎，一房間隔，在2018年3月以662.4萬元成交，呎價17,951元。不過，買家於昨日撻訂，料遭發展商沒收10%的訂金，即損失66.24萬元。

發展商隨即將單位定於本周六（26日）重推，定價亦由兩年前的價單定價783.8萬元，提價至874.2萬元，加幅達11.5%

MALIBU昨日錄得一宗撻大訂，料買家遭殺訂逾66萬元。（資料圖片）

OASIS KAI TAK兩房買家損失逾105萬

至於同系啟德OASIS KAI TAK，亦再錄撻訂，單位為2座5樓B室，面積494平方呎，屬兩房間隔，在2018年1月以1,070.9萬元成交，買家原採用建築期二按貸款付款計劃，後來更改為建築期付款計劃，成交價降至1,058.6萬元。

不過，買家在近日撻訂離場，料損失10%的訂金，即約105.86萬元。發展商定於本周六將單位重推，並由原來的價單定價1,223.8萬元，提價至1,272.2萬元，加價48.4萬元或約4%。

啟德OASIS KAI TAK亦再錄撻訂，料殺訂逾105萬元。（資料圖片）

OASIS KAI TAK 撻訂貨兩年賣貴1.5%

同時，OASIS KAI TAK今日以招標形式沽出兩伙低座特色戶，合共套現逾8,300萬元。該兩伙單位均在上周被撻大訂，並於本周一（21日）重新招標。

涉及單位為低座A座地下至1樓C室，屬四房一套，面積1,438平方呎，連332平方呎花園，成交價4,601.6萬元，呎價3.2萬元。該單位在10月中以4,570萬元成交，故是次成交較之貴31.6萬元或0.7%。

另一單位為低座D座5樓至6樓D室，三房一套，面積1,197平方呎，連281平方呎天台，成交價為3,710.7萬元，呎價3.1萬元。該單位原於2018年以3,655.8萬元成交，是次成交較之貴54.9萬元或1.5%。

據知上述兩位買家均為區外換樓客。