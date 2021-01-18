日出康城LP10加推90伙　折實均價1.61萬　兩房戶最平售707萬起

南豐及港鐵（066）合作的日出康城第十期LP10，本月初公布首張價單，涉179伙，發展商今日再上載2號價單，涉及90伙，戶型包含兩房至四房戶，整批折實均價為16,130元，較首張價單的折實均價15,888元貴1.5%。

日內公布銷售安排 或周內開售

南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，售價反映樓層及景觀因素，故是次價單屬「原價加推」。他指最快日內上載銷售安排，有機會在本周內開售。

參考2號價單的價單定價由889萬至2,660.6萬元，呎價由18,368元至22,116元。以最高折扣20.5%計，折實售價則由706.8萬至2,115.2萬元，呎價由14,603元至17,583元。

左至右為：南豐發展市務及傳訊部助理總經理林碧茵、南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎、南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪、南豐發展銷售部助理總經理李振東。（資料圖片）

迄今暫收票2500張

新一張價單包括65伙兩房單位、19伙三房單位、6伙四房單位，實用面積由484至1,203平方呎。兩房入場單位為1B座2樓C室，面積484平方呎，折實售價約706.8萬元，折實呎價14,603元。

盧子豪續表示，兩張價單合共涉269伙，佔全盤893伙的30%。過去4日半，展銷廳已累錄逾1.7萬人次參觀，截止今日下午3時，暫收約2,500張票。當中約50%為區內家庭客、20%為東九龍及港島東人士、其餘則來自不同地區。盧子豪續指，有可能視乎收票情況再考慮會否加推單位應市。

↓日出康城LP10示範單位↓