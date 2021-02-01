新盤市場1月錄15宗撻大訂　按月大增67%　明星屋苑傲瀧佔5宗

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-01 17:16

新一年新盤推售步伐加快，同時，撻訂個案有回落跡象。據本網統計，1月新盤錄約23宗撻訂個案，較去年12月的約25宗，少兩宗或8%。不過，「撻大訂」的宗數及比例大增，故涉及的殺訂金額亦由去年12月的逾2,185萬元，大增約65%至1月的逾3,600萬元。

據成交紀錄冊顯示，1月撻大訂個案有15宗，佔撻訂總數約65%，而簽訂臨約後取消交易的個案則有7宗，餘下一宗為內部轉讓的撻訂個案。相比之下，去年12月錄9宗撻大訂，佔比為36%，即1月撻大訂宗數按月大增67%。

傲瀧1月錄5宗撻大訂，料買家共損失逾1,900萬元。（資料圖片）

傲瀧單月5宗撻大訂 全屬2018年成交

其中，有不少明星藝人聚居、新世界（017）的清水灣傲瀧，單月連錄5宗撻大訂，為1月撻訂宗數最多之屋苑，全屬逾千呎的四房戶，成交額介乎3,054.3萬至4,050萬元。

該5個單位分別於2018年5月至9月期間成交，不過買家同於1月20日或21日撻訂離場，料損失10%至15%訂金，殺訂金額由305.43萬至537.51萬元，合共殺訂逾1,907萬元。不過，上述批次單位隨即重新售出，成交額介乎3,185.2萬至4,230萬元，個別價單售價有3%至5%加幅。

北角君譽峰有一個單位兩度被撻。（資料圖片）

北角君譽峰同一單位兩度被撻

至於恒地（0012）旗下北角單幢盤君譽峰，有同一個單位連錄兩度遭撻訂，為15樓G室，面積288平方呎一房，原於上月3日以746.59萬元成交，及後遭買家撻訂，單位於15日以原價成交，惟在簽訂臨約後再度遭撻訂，料前後殺訂共約74萬餘元。

另外，會德豐旗下日出康城MALIBU，上月亦錄兩宗撻大訂，料合共殺訂196.19萬元；新地﹙0016﹚旗下元朗PARK YOHO NAPOLI，有兩伙招標單位遭家庭客撻大訂，料涉及訂金約162.22萬元。

+ 5 + 5 + 5

其餘錄得撻訂的新盤，包括白石角海日灣 II（1宗） 、長沙灣弦雅（1宗）、屯門帝御．星濤（1宗）、啟德嘉峯匯（1宗）、OASIS KAI TAK（1宗）、何文田皓畋（1宗）、元朗朗城滙（1宗）、屯門琨崙（1宗）、荃灣映日灣（1宗）及房協發展的沙田綠怡雅苑（1宗）。