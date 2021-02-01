嘉里建設何文田喇沙利道新盤命名「瀚名」　一房最細298呎起

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-02-01 19:08

嘉里建設（0683）旗下喇沙利道住宅項目，今日正式命名為「瀚名」（10 LaSalle），合共提供約73個單位，最快本周內公布樓書，示範單位於農曆新年後開放。

農曆新年後開放示位

項目樓高約17層，其中包括60個一房間隔標準單位，一梯兩伙設計，實用面積介乎298至409平方呎。項目同時亦提供12個三房戶，實用面積1,132平方呎，以及一個實用面積1,990平方呎的頂層四房特色單位，連天台及平台。

嘉里發展執行董事朱葉培表示，瀚名的示範單位將於農曆新年後正式開放，而樓書料本周內公布，定價將參考同系何文區的皓畋，部分單位可連傢俬出售。集團原本打算將物業用作長綫收租，為配合市場需求，現將全數73伙轉租為售。

朱葉培：香港依然是福地

朱葉培續指，集團將於今年中推出另外兩個全新樓盤，包括港島南岸第二期、及緹山第二期。被問到對樓市看法，他預計本港息口處於低迷，未來兩三年樓市供應緊絀下，樓市今年仍會平穩健康發展。

朱葉培又認為，目前樓價是可接受的水平，並指香港業主普遍持貨能力高，市場對樓盤剛性需求大，長遠來說香港依然是「福地」。

至於同系已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，今日上載新銷售安排，推出名庭8號洋房，於本周五（5日）起招標，洋房實用面積2,877平方呎、連花園及天台，3月31日截標。