新盤戰報｜帝御‧嵐天、LP10本周六對壘　凱滙下周一賣204伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-04 19:42

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天，將於本周六（6日）進行首輪銷售，盡推四張價單合共281伙，項目將於明日（5日）截標。負責銷售的恒地（0012）營業（一）部總經理林達民表示，截至今午2時半，項目暫收逾3,530票，超額認購逾11倍，當中七成人為80後及90後年青買家。

林達民續指，需視乎本周六的銷售情況，再決定會否盡推項目餘下單位，有機會在本周日（7日）或下周一（8日）上載新價單，料農曆新年後才推售單位。

左至右為：中原投資移民及海外物業董事許大衛、恒地營業（一）部總經理林達民、王董建築師事務董事黃偉駿。（資料圖片）

LP10收逾2250票 超額認購逾11倍

至於港鐵（066）及南豐集團發展的日出康城LP10，同樣於本周六進行第三輪銷售，涉179伙，項目於今日截票，累收逾2,250票，超額認購逾11倍。

本周六推售的179伙，戶型涵蓋110個兩房戶、64個三房戶、5個四房戶，面積由513平方呎至1,204平方呎，折實售價由766.9萬至2,107.8萬元，折實呎價由13,921元至17,251元，折實平均呎價為16,372元。

觀塘凱滙下周一推售204伙

另外，信置（0083）旗下觀塘凱滙2期，發展商在過去周一（1日）加推7號價單，涉118伙，今日上載最新的銷售安排，定於下周一（8日）銷售204伙，當中132伙以價單形式推售，涉及7號價單及餘貨。本周日（7日）截票。

另外72伙則以招標形式推售，截票日期為4月30日。