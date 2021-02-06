帝御．嵐天｜斥700多萬買兩伙收租　投資客：唔買樓追唔到通脹

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-06 12:35

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第三期帝御．嵐天，今日（6日）首輪銷售281伙，現場有不少買家在位於美麗華廣場排隊揀樓。

其中，投資者張太以700多萬買入兩伙開放式戶，面積約210平方呎，她看好該區發展，認為屯門有「好多年青人都仲未買到樓」，估計可以月租約9,000元租出單位，租客為年輕人，如「單身貴族」或「小夫妻」。

對於租金回報率未必過3厘，她表示「無所謂啦，長線揸住，揸到有錢賺先放」。

張太是投資者，她稱自己家族持有不少「四叔」李兆基旗下集團所發展的物業。（黃寶瑩攝）

「唔買樓追唔到通脹」

項目由「四叔」李兆基旗下的香港小輪發展，張太形容自己為「四叔既粉絲」，家族一直均有買入四叔發展的物業，認為質素好，如元朗「尚悦．嶺」、何文田「加多利軒」及」南昌一號」，均有獲利離場；目前家族手持約有8至10個項目，有部分單位預計在今年放售。

她相信疫情對「樓市冇影響」，她認為香港「一定買到樓」，不過日常需多儲蓄，及減少旅行及購物的次數，建議可先買細單位或較遠的位置，再樓換樓，如果「你唔買樓，就會追唔到通脹」。

買家李太：兒子鍾意咪住下

買家李太斥300多萬買入一房戶，屬同區客，予兒子及媳婦居住或用作投資之用，她坦言「佢（兒子）鍾意咪住下囉」。她形容項目環境不俗，而且價錢合理。

由於上年經濟氣氛較差及受新冠肺炎疫情影響，故影響入市意欲，她指因眼見樓市下跌空間不大，今年才打算入市。