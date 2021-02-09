1月錄237宗辣招稅成交　三項稅收5.37億　按月跌25%

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-09 13:28

據稅務局最新資料，今年1月份三項物業印花稅，包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及雙倍從價印花稅（DSD），合共錄得237宗，較去年12月減少727宗或67%，涉及稅項金額合共5.37億元，按月跌約25%。

單計住宅方面，1月三項涉辣招稅的住宅成交共錄233宗，較12月的303宗，按月跌23%。涉及稅款共錄5.34億元，相比12月的5.43億元減少960萬元或1.8%。

涉DSD非住宅買賣跌至4宗

按稅項劃分，政府去年11月底宣布撤銷非住宅物業的雙倍從價印花稅（DSD），相關稅項買賣1月錄174宗，較去年12月的673宗大減74%，涉及稅項金額共3.44億元，按月跌46%。

當中，單計非住宅物業類1月僅錄4宗，按月大減99%，稅項金額約300萬元，按月跌98%。住宅物業方面則錄170宗，稅項金額達3.4億元，分別按月下跌約32%及27%，為去年4月後的新低。

SSD金額按月升逾4倍

至於反映內地及海外買家入市的買家印花稅（BSD）個案，1月共錄41宗，按月升28%，涉及稅款約1.43億元，按月大升1.1倍。

另外，因持貨不足三年而需要支付的額外印花稅（SSD），1月錄得22宗，與去年12月相同，不過涉及稅款為5,050萬元，按月上升4.1倍。