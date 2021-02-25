網傳內地22城將推「集中供地」模式　每年供地不超過3次

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-02-25 19:39

中國土地市場將迎來一項重大變革，傳聞稱有22個重點城市將推「集中供地」模式，每年供地不超過3次。

內媒《國際金融報》旗下房地產新媒體「地產深度報道」2月24日報道，有網傳文件顯示，按照住宅用地分類調控文件要求，22個重點城市實現兩集中，2021年發佈住宅用地公吿不能超過三次。文件還表示，近期將召開視頻會議，在視頻會議之前22個重點城市暫停發佈住宅用地公吿。

據網傳消息，22個重點城市除了北上廣深四個一線城市外，還有南京、蘇州、杭州、廈門、福州、重慶、成都、武漢、鄭州、青島、濟南、合肥、長沙、瀋陽、寧波、長春、天津、無錫18個二線城市。

目前，22個網傳城市中，青島已經披露了官方文件，而天津、鄭州則有關於宅地出讓的相關文件流出。

行業認為，如果照此執行，無論對土地市場還是開發商都將帶來不小的變化。具體表現為：

1、首先是每批次涉宅地塊數量會有一定程度的增加。

2、集中用地無疑對房企資金要求更高，此前地產公司拿地很大程度依靠錯位來打時間差，如果22個重點城市都集中在3個月供地，房企單筆資金的使用率將大大降低。房企需要加強現金流管理能力，調整銷售節奏，確保在供地前儲備大量資金。此外，開發商聯合拿地會將一步湧現，房企權益佔比持續降低。

3、22個城市集中供地使得房企投資團隊的壓力更大，也對房企的投資研判能力提出更高要求，否則拿錯地的概率也將增加。

4、如果22個重點城市供地被嚴格控制，房企在這些城市拿地越來越受限，不排除其將更多精力投入到其他城市的土地市場，進一步下沉。

5、集中賣地或將導致新房集中上市。市場短期內會有大量新盤集中上市，同策研究院資深分析師肖雲祥認為，後續伴隨着新房集中供應，市場競爭加劇，銷售存壓，為了保證利潤，房企拿地時要「克制」。