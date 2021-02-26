馬鞍山海澄軒獲城規會同意改劃純住宅　長實兩酒店成功改劃5758伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-26 19:32

長實集團（1113）去年12月就旗下馬鞍山海澄軒海景酒店，向城規會遞交申請改劃作純住宅發展，提供758個住宅單位，涉48.29萬方呎，全面放棄酒店部分。該方案最新獲城規會同意，而日前規劃署也對上述項目表示原則上不反對。事實上，該財團天水圍嘉湖海逸酒店，去年12月也獲城規會批准在有附帶條件下進行重建，將改建兩幢53層住宅大樓，提供5,000個單位。即兩項目合共提供共5,758伙。

資料顯示，長實集團於去年初就馬鞍山海澄軒海景酒店，向城規會申請把逾七成樓面改建為住宅，並保留部份單位作酒店。不過在去年12月遞交新方案，將整個項目改為純住宅發展，提供758伙，即全面放棄酒店方案。

該項目地盤約8.61萬平方呎，擬以6.3倍地積比率發展，總樓面面積約54.26萬平方呎。住宅樓面涉約48.29萬平方呎，將提供758伙。據圖則資料，該項目一層有多達58伙。至於非住宅樓面約5.97萬平方呎。

天水圍嘉湖海逸酒店去年底獲批建5000伙

事實上，同屬長實集團的天水圍嘉湖海逸酒店，去年12月也獲城規會批准在有附帶條件下進行重建，項目將改建兩幢53層的住宅大樓，提供5,000個單位。項目地盤面積約30萬平方呎，重建後總樓面面積約201.8萬平方呎，住宅部分佔約150.2萬平方呎，以5,000伙計算，即平均每伙面積約300平方呎。項目每層提供54個住宅單位，共享10部升降機。

九龍諾富特酒店改建285伙住宅 獲准在有附帶條件下進行

此外，由資本策略地產（0497）持有的佐敦彌敦道348號九龍諾富特酒店，早前向城規會提交新方案，削減酒店並增加住宅部分，該方案最新獲城規會批准在有附帶條件下進行。

上述項目在2013年7月已獲城規會批准興建混合式住宅、酒店及零售發展，當時獲批建1幢18層高面向彌敦道的酒店大廈，以及1幢建在後方的23層高住宅大廈。舊方案提供不多於299間酒店房間及150個住宅單位。

而新方案則為發展為1幢樓高28層連3層地庫及1層平台的混合式用途物業，地下至8樓為零售/餐廳及辦公室，涉及12.72萬平方呎，而8樓以上的15層樓面為住宅，提供285伙。