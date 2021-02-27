GRANDE MONACO首輪沽88伙　發展商擬加推38伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-28 15:46

會德豐旗下啟德GRANDE MONACO，今日（27日）進行首輪銷售102伙，當中88伙以價單形式推售，另14伙以招標形式發售。項目錄得逾880個認購登記，以首輪銷售88伙計，超額認購9倍。截至晚上九時半，項目累沽出共88伙，佔推售總數的86%。

其中，招標發售的14伙，即日售出7伙，售價由2290萬至2688.8萬元，呎價27,690至29,355元。發展商表示，擬加推38伙。

項目於今日下午2時於尖沙咀港威大廈2座進行揀樓銷售程序，首輪買家可購2個至6個單位，或最少一個指定單位。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今日買家出率約八至九成，約三成買家有意購入三房及以上單位。出席人士中有兩成為大手買家，八成為用家。他指，考慮短期內加推單位及進行次輪發售，新一批單位將有一定提價空間，約為5%至10%。

↓售樓現場情況↓

參考是次價單推售的88伙，戶型由一房戶至四房戶，面積由345至961平方呎，折實售價由766.2萬元起，折實呎價由21,829元至27,063元，折實平均呎價24,124元。而招標單位則包括14伙三房及四房戶。

↓1A座18樓B室示範單位↓