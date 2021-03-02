馬雲補地價1172萬購山頂白加道豪宅毗連官地　料作私家路

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-02 18:24

阿里巴巴創辦人馬雲在香港持有的山頂白加道22號超級豪宅，去年9月份獲地政總署批准，透過「增批」形式以1,172萬元補地價，取得毗連原本用作通路的官地，預計將可作為私家通路。

據地政總署資料，上述個案位於白加道22號，原屬其他用途（通路）。惟該宗「增批」個案於去年9月22日已於土地註冊處登記註冊，涉及補地價1,172萬元。該地皮原本是作為通路的官地，地盤面積約58.6平方米，即約630.78平方呎。

圖為山頂白加道22號超級豪宅平面圖，其中P點的一段通路，去年由地政總署以「增批」方式批出。

2015年透過「買殼」方式15億買入

翻查土地註冊處資料，上述豪宅現由一間海外公司ALATINI GROUP LIMITED持有。據資料，馬雲於2015年透過「買殼」方式，以天價15億元向電訊盈科前副主席袁天凡與妻子購入該幢豪宅，實用呎價高達15萬元。

該豪宅物業原為一幢3層高的住宅，地盤面積約12,579平方呎，實用面積約9,890平方呎，另有部分數千方呎伸延地段。不過物業易手後，於2016年獲批出重建為一座5層高大宅，總建築面積約1.24萬平方呎。

去年全年僅錄3宗地段增批個案

根據地政總署資料，2020年全年共錄得3宗地段增批個案，除上述個案外，其餘較矚目為新地（0016）旗下屯門54區項目，涉及補地價高達逾5.5億元。