長實控潘蘇通售何文田站項目違約　下周五再審理前不得繼續交易

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-05 20:36

長實集團（1113）旗下公司就與何文田站1期物業發展項目第一期的優先購買權一事，入稟控告潘蘇通及其旗下的私人公司高鉎投資有限公司，案件今日（5日）展開。

長實代表於開庭時指出，對鷹君﹙0041﹚與潘蘇通正式完成交易並不知情，又指潘蘇通一方於昨日才提供逾500頁的供詞，由於檢閱需時，要求對該宗交易申請禁制令及押後審訊。又指曾向潘氏發信索取交易詳情，又告知鷹君，其擁有何文田住宅項目的優先購買權，不過一直未接獲相關交易文件，難以查證交易是否完成。

至於潘蘇通代表則於庭上表示，何文田項目發展權及責任已更替予鷹君，潘蘇通對該項目已無權責。

長實發言人於傍晚回覆《香港01》，表示法庭巳頒令直至2021年3月12日（下周五）再進行審理前，高鉎投資及潘蘇通不得繼續進行轉讓港鐵何文田站上蓋一期物業發展項目之相關協議。鑑於正進行法律程序，公司不便作出評論。

高銀金融大股東兼主席潘蘇通。

消息指潘蘇通曾向長實查詢購買意向

高銀金融（0530）與長實去年簽訂一系列重組協議，重組協議的一部分，包括長實取得高銀大股東潘蘇通所持何文田站1期物業發展項目的優先購買權。而日前更有消息透露，潘蘇通曾向長實查詢項目購買意向，惟長實與潘氏未能達成協議，最終項目轉售予鷹君（0041）。