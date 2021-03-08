SILVERSANDS頂層戶4288萬新高價沽　買家為世紀21奇豐主席李峻銘

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-08 18:55

信置（0083）旗下馬鞍山SILVERSANDS，今日沽出一伙連天台特色戶，為1座9樓A室，面積1,382平方呎，連1,115平方呎天台及432平方呎平台，成交價4,288萬元，呎價約31,027元，成交總價及呎價均創項目新高。

買入自用 涉DSD稅項640餘萬

買家為世紀21奇豐物業主席及行政總裁李峻銘，李峻銘回覆本網查詢時表示，本身居於西貢，見SILVERSANDS單位面積大、望海景，故買入作自用。他認為樓市走勢向好，料今年樓價最多升一成。由於他並非首置人士，故是次需支付15%雙倍印花稅（DSD）、即約640多萬元。

逸瓏灣8特色戶2173萬沽 呎價22976元

此外，同屬信置的大埔白石角逸瓏灣8，最新沽出一伙天台特色戶，單位為2座19樓C室，面積946平方呎，連852平方呎平台，成交價為2,173.5萬元，呎價22,976元，成交呎價創項目新高。項目由2019年開售至今，累售479伙，套現逾45.3億元。

何文田晟林今日連沽兩伙分層戶。（資料圖片）

晟林單日連沽兩伙 吸金逾1700萬

另外，福晟國際（0627）旗下何文田晟林，今日連沽兩伙分層戶，涉及為10樓D室及7樓E室，面積分別為400及297平方呎，分別以995.6萬及744.6萬元成交，屬兩房及一房間隔，呎價分別約23,890元及25,071元。