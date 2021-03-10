元朗尚悅．天城洋房2600萬沽　屯門帝御．嵐天本周五賣112伙

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-10 16:32

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門帝御．嵐天剛在周一（8日）加推7號價單，涉及72伙，並定於本周五（12日）推售112伙。負責銷售的恒地（0012）營業（一）部助理總經理蔡堃耀表示，7號價單較上一張價單輕微加價約0.4%。

帝御．嵐天會所提供寵物派對到會

至於本周五推售的112伙，包括90伙標準分層單位，10伙連天台單位及12伙連花園單位，折實平均呎價15,923元。帝御．嵐天自上月開售至今，已累沽337伙，套現逾15.27億元。發展商今日介紹屋苑內的5.5萬平方呎綠化園林及泳池水景，另特設供寵物玩樂的「愛寵樂園」，提供寵物派對到會及不同服務。

恒地營業（一）部副總經理鄧鳳賢（左二）指，帝御‧嵐天設有面積逾5.5萬平方呎的綠化園林及泳池水景。左三為助理總經理蔡堃耀。

尚悅．天城洋房2600萬沽 呎價14239元

此外，由恒地發展的元朗尚悅．天城上周五（5日）上載銷售安排，以招標形式推出三幢洋房，其中，19號洋房今日錄成交，面積1,826平方呎，連梯屋、天台、前庭、私家花園及住客車位，成交價為2,600萬元，呎價約14,239元。買家選用730天成交期。

項目仍有兩幢洋房招標，分別為10號洋房及12號洋房，面積分別為1,776平方呎及1,772平方呎。