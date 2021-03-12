成功闖關｜深井陳記廣場重建單幢樓涉56伙　獲城規會同意

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-12 19:04

多年前申請發展酒店不果的深井陳記燒鵝旗下的陳記廣場，近年向城規會申請重建為一幢樓高19層的商住物業，提供56伙住宅單位。據城規會最新資料，該會已同意上述重建方案。而日前規劃處亦表示原則上不反對有關申請。

上址早年曾申請改建22層高酒店，不過遭到區內居民強烈反對，最終擱置。而上述的重建方案，亦一直未受區內居民歡迎，去年2月份有區議員向城規會遞交1,500個區內居民反對簽名，表示抗議。

重建後全幢總樓面高達6.73萬呎

資料顯示，上述陳記廣場位於鄰近海韻花園，與陳記燒鵝總店距離約50米，地盤面積約11,496平方呎，現計劃發展為一幢樓高19層的商住物業，落成後總樓面面積約67,341平方呎。當中住宅可建樓面約48,662平方呎，商業部分約10,822平方呎，另將提供面積約7,857平方呎的老人中心及青年中心。項目另設兩層地庫停車場，提供32個車位。

項目12樓至13樓之間將興建一層空中花園，3樓將建園藝花園及會所。而地下至二樓將發展為零售及社區用途。

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深井陳記燒鵝向城規會遞交上述申請時表示，上述申請地盤早年被規劃為「政府、機構或社區」地帶，以預留作消防局連救護站發展，但其後因地盤面積較細及鄰近住宅區而不適合該用途。深井陳記燒鵝又認為，上述地盤面積較細，不會對區內交通、環境、排污、園景及視覺景觀造成不良影響。

家族成員曾任荃灣區議員 擬建水泥燒鵝雕塑

翻查土地註冊處資料，陳記廣場由深井陳記燒鵝有限公司（SHAM TSENG CHAN KEE ROASTED GOOSE COMPANY LIMITED）持有，該公司早於1985年成立，公司8名董事全部姓陳，其中一位陳偉明曾為荃灣區區議員，連任七屆，2010年曾提出以77萬元於深井興建水泥燒鵝雕塑，惟設計被批醜陋。

張翹楚：若更多項目申請重建 料區內交通擠塞惡化

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，上述深井陳記廣場重建方案為單幢樓項目，對比周邊的大型屋苑，其發展規模較細、建築物高度也不算特別高，獲城規會通過亦屬預計之內。但要留意深井區內的交通設施非常倚賴道路交通網絡，假若區內未來有更多重建項目申請，屆時交通擠塞問題將會惡化。

此外，與陳記廣場相隔約50米的陳記商業中心，即是目前食肆陳記燒鵝總店所在的建築物，同樣由深井陳記燒鵝有限公司持有。該食肆為一幢樓高兩層的建築物，設有一層地庫、地下至二樓及天台。