西南九龍維港滙 I 次輪銷售108伙　首兩小時傳沽出33伙｜持續更新

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-17 13:31

由會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，於今日（17日）進行次輪銷售108伙。上午10時的大手客時段，奧海城售樓處現場所見，陸續有準買家抵達，排隊等候抽籤，不過人數較上周末的首輪銷售略為減少。

【12:15】傳暫沽出33伙

市場消息指，截至中午12時左右，項目暫沽出33伙，佔可供銷售單位的31%。

【10:30】美聯：料今日沽七成單位

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，預料今日可沽七成單位。該行出席率約七至八成，當中用家佔比約七成、三成為投資客。客源分布方面，九龍區佔六成，新界及港島客共佔四成。今日有兩至三組大手客，其中有買家打算斥3,000萬元購入兩伙，包括一伙三房戶及一伙一房戶用作投資。

【10:15】中原：出席率有五成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，客人以向隅客為主，昨日公布失業率高企，該行今日出席率有五成。他估計今日可沽30至40伙左右，並以兩房為主。

【10:00】準買家陸續抵達現場

今日會分A組及B兩組，A組為大手客時段，每名登記人須揀選最少一個及最多3個指明單位。約在上午10時的大手客時段，奧海城售樓處現場所見，陸續有準買家抵達，排隊等候抽籤，不過，人數較首輪銷售略為減少。

今日發售的108伙，面積由286至794平方呎，折實售731.12萬至2,345.28萬元，折實呎價由22,866元至30,227元，折實平均呎價26,305元。

↓維港滙 I 示範單位圖輯↓