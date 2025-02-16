皇都首輪沽清套逾22.5億　周三次輪銷售88伙　折實價648萬起

新世界發展(0017)旗下北角皇都新盤，昨天(15日)首輪沽清168伙後即晚加推，周三(19日)新一輪發售88伙。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，「皇都」市場反應非常熾熱， 昨天以價單形式首輪銷售沽清全數168伙，創下 2025年票皇及今年首個首輪沽清紅盤紀錄。她指出，「皇都」首輪共錄得20組大手客買2伙或以上，共涉68伙，其中最大手豪客斥資近5,200萬元購入6伙，另錄得兩組客戶大手各購入4伙。按首輪銷售伙數計，大手客佔逾40%。而「皇都」自上月推售以來，深受市場追捧，累售188伙，套現逾22.5億元。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣。

皇都昨晚原價加推全新價單，並落實周三發售88伙，折實售價648.7萬至1540.9萬元，折實呎價17920至28588元，面積介乎343平方呎至621平方呎 ；項目將於周二(18日)截票。

次輪推售價單88伙中，共分4組(X、S、A及B組)銷售，其中X組為維港珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買3伙，最多可購9伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙；B組買家可購1至3伙。