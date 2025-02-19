港人投資阿布扎比新機遇 港幣27萬*首期輕鬆擁中東金融中心地段

2025年海外地產投資新趨勢，非阿布扎比莫屬，隨著阿布扎比經濟多元化發展及2030願景的推進，其房地產市場日益受到國際投資者的關注。近日，阿布扎比皇室級發展商Modon Properties旗下位於ADGM核心地段的項目Muheira更首度在香港發售，標誌著香港投資者可以直接參與阿布扎比高端住宅市場。Muheira近千呎連露台一房單位，港幣27萬*首期即可擁有，為香港投資者提供了一個新的海外資產配置方向。皇家級發展商將於2025年2月22至23日舉辦物業講座，出席者更可得到免費2025阿聯酋投資攻略本及私人諮詢*，有意投資阿布扎比的你不妨參考以下資料，了解更多！



阿布扎比皇室級發展商Modon首推海外項目 香港投資者獨享先機

項目Muheira由阿布扎比頂尖發展商Modon Properties傾力打造，Modon一向以開發別墅項目和政府大型項目而聞名，致力於打造指標性建築，融合先進的城市規劃、可持續發展理念以及變革性設計，為住戶提供充滿活力的社區和世界一流的居住體驗。過往Modon在阿布扎比的項目只有當地可以購買及投資，但Muheira作為Modon首次在中東以外地區發售的極罕項目，其海外獨家代理權交付給香港Asia Bankers Club，足見其對香港市場的重視。Muheira不僅擁有奢華的居住環境，其入手價格也極具吸引力，呎價僅由港幣2,850*起，預計租金年回報率更可高達10厘*或以上，為投資者帶來豐厚的回報潛力。

坐擁ADGM核心地段，與國際金融巨頭為鄰

Muheira位於阿布扎比最大商業金融區——ADGM，這個被譽為阿布扎比心臟的區域，匯聚了全球眾多金融巨頭，包括高盛、貝萊德、匯豐銀行和花旗銀行等。從Muheira出發5分鐘即可到達這些國際金融機構，盡享無縫連接全球商業中心的便利。

ADGM不僅是阿布扎比的金融中心，更是全球經濟的重要樞紐，其完善的金融體系、優越的商業環境以及蓬勃發展的經濟，吸引了來自世界各地的投資者和企業。根據ADGM官方數據，2023年ADGM的金融交易額達數十億美元，持續增長，顯示出其作為金融中心的地位不斷鞏固。

Muheira：在阿布扎比擁抱度假式生活 投資自住兩相宜

Muheira 項目不僅提供豪華的居住體驗，更開啟了通往阿聯酋黃金簽證的便捷途徑。由於投資投資價值75萬迪拉姆（約158萬港幣）物業就可申請2年黃金簽證，即只需購買一個Muheira 項目就可以申請，若購買兩個Muheira 項目，即符合投資價值 270 萬迪拉姆（約423萬港幣）的物業，則可申請 10 年黃金簽證，為您和家人帶來無限機遇。黃金簽證允許您攜帶配偶、18 歲以下子女及父母一同移民，全家共享阿聯酋高品質的教育、醫療和保險等福利。此外，您還將獲得在阿聯酋居住、生活和工作的權利，享受無收入稅的優勢，自由出入境，以及其他多項醫療福利等等。

Muheira 項目本身也極具吸引力，提供豪華的一至三房現代化公寓，寬敞的設計，配以壯麗的水岸和城市景觀，為住戶帶來極致的居住體驗。400 米水岸步道結合跑步徑和單車徑，倡導健康生活方式。度假村級別的設施，包括無邊際泳池、禪意花園、戶外燒烤區以及兒童遊樂場，讓您和家人盡享舒適愜意的生活。Muheira 更融匯多元化社區，集購物、美食和休閒於一身，滿足住戶的所有生活需求。 無論是追求優越生活，還是找尋穩健投資和便捷移民途徑，Muheira 都是您的理想之選。

對於投資者而言，Muheira 堪稱千載難逢的良機。它不僅是 Modon 首次在中東以外地區發售的罕有項目，更將成為阿布扎比首個大規模城市開發項目，也是當地最豪華的開發項目之一，但其售價卻低於當地平均樓價水平，極具投資吸引力。坐落於阿布扎比蓬勃發展的金融中心 ADGM，Muheira 憑藉優越的營商環境和大量企業及人才的進駐，享有旺盛的租賃需求。預計高達 10 厘的年租金回報率*，加上 ADGM 區域的未來發展潛力，勢必為您帶來豐厚的投資回報。Muheira 的稀缺性和獨特性，使其成為精明投資者的理想之選。

項目地點優越，鄰迎市中心，只需10分鐘就到達當地三大商場，15分鐘可到文化區Saadiyat island&阿布扎比國際機埸、海濱長廊及紅樹林國家公園等。另外，阿布扎比房地產市場2024已經按年增長了25%*，升幅最強的文化區Saadiyat island在近年也成為焦點，下一個增長潛力相信就是項目位於的阿布扎比最大金融區ADGM。

阿布扎比：未來投資新星，坐擁八大優勢

阿聯酋首都阿布扎比，被譽為「新加坡2.0」，是未來投資的新星。阿布扎比2030願景致力於經濟多元化、可持續發展、社會文化發展以及創新科技，推動城市的可持續發展和經濟增長。阿布扎比的住宅物業價格比新加坡低86%*左右，吸引了眾多資深投資者。阿聯酋更擁有八大投資優勢：美元掛鉤貨幣、免稅天堂、永久業權物業、十年黃金簽證、六成按揭、長租或Airbnb、低呎價高回報以及樓花期轉讓，這些優勢都為投資者提供了巨大的投資潛力。

把握投資良機，立即登記參加皇室級發展商物業講座！

想了解更多關於Muheira的資訊，以及2025年阿聯酋的投資攻略？立即登記參加皇室級發展商物業講座！如果錯過今次講座，亦可於Asia Bankers Club 專頁了解更多！

日期：2月22至23日 （本週星期六及日）

時間：中午12點（英文）/ 下午2點 & 4點 （廣東話）

地點: 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓

詳情：https://bit.ly/4i2Ro7m

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*以上資料僅供參考，實際價格及回報率以發展商公佈為準。

*投資涉及風險

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