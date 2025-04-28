新地西沙綜合發展項目推動ESG理念　打造可持續宜居環境

最近香港最受矚目的發展項目，莫過於新鴻基地產（新地）的全新地標 — 「西沙綜合發展項目」。項目鄰近馬鞍山，前臨企嶺下海背靠馬鞍山郊野公園，駕車只需約5分鐘便達港鐵烏溪沙站。項目不僅與周邊自然環境融為一體，更將ESG理念貫徹於每一個細節，從規劃、建造到營運，都體現了新地對可持續發展的承諾，務求在推動項目發展的同時，兼顧社群及生態環境需要。



「西沙綜合發展項目」佔地逾670萬平方呎，規模堪比3個維多利亞公園，其中包含約130萬呎的「西沙 GO PARK」、社區設施、兩所政府學校用地，以及新地歷來最大型私人住宅發展項目等，完美地融合了住宅、運動、娛樂、商場及休閒設施。

11條公共交通路線便捷出行 斥資改善社區基建配套

新地耗資數十億元、歷時6年全方位優化西沙的基建和設施，以更佳的基建配套建設社區。新地將一段長約 1.5公里的西沙路，由雙線行車擴至四線，大大增加可容納的車流量，此外，新地為區內加建三條附設升降機的行人天橋、擴闊行人路、增設單車徑，提高交通安全和便利性。

新地將一段長約 1.5公里的西沙路，由雙線行車擴至四線，大大增加可容納的車流量，同時加建行人天橋、擴闊行人路、增設單車徑，提高交通安全和便利性。

除優化西沙的基建和設施外，新地更特意於發展項目的第 1A(1)期基座設面積逾46,000 平方呎的「西沙灣交通交匯處」。該交匯處備有 5 條停車灣，並附設空調候車室，配備 Wi-Fi 無線上網及巴士到站時間顯示屏，為乘客提供更舒適的候車環境。

而隨著交通承載能力大幅提升，以及「西沙綜合發展項目」的發展，區內公共交通亦有明顯優化。除已通車的4條巴士路線，以及2條小巴路線往返大學站、烏溪沙站及沙田市中心，另外有3條新增巴士路線將投入服務，連接西九龍、東九龍及荃灣站；以及兩條已步入最後的諮詢程序的特別班次路線直達中上環、金鐘、灣仔及接通香港國際機場。住宅項目入伙時，預計將有11條公共交通路線連通全港，而當中9條巴士路線均以西沙灣交通交匯處為總站。

發展項目第 1A(1)期基座設面積逾46,000 平方呎的「西沙灣交通交匯處」，待住宅項目入伙時，預計有11條公共交通路線連通全港，當中9條巴士路線以該交通交匯處為總站。

保留3萬呎原生樹林 落實多項生態保育措施

「西沙綜合發展項目」山海環繞，坐擁豐富的自然資源。新地在項目規劃中，特別保留了一幅約30,000平方呎的樹林，將成為全港住宅項目中難得一見的生態共生樹林。此外，項目亦進行了大規模的原生樹木移植及原地保育措施，盡力減低開發活動對生態系統的影響，並打造生態池塘，四周種植各式花卉植物和茂盛的綠色植被，營造親近自然的宜居環境。

創新措施打造綠色建築 減少29,000噸建築廢料

新地積極應用創新建築科技，打造綠色建築環境。在西沙項目中採用嚴格的質量控制和預製建築組件的建築方式，有效提高建築效率、降低建築廢料和材料消耗。以項目已建成大廈部分為例，這種做法相比以往節省了約2,500噸建築材料，減少了約29,000噸建築廢料。

此外，在項目興建過程中，新地亦使用了不同電動建築機械設備取代柴油設備，減少溫室氣體排放和噪音污染，並配備遠程控制功能的智能起重機，提高施工安全、精確度和效率。這些創新措施，體現了新地對可持續建築的追求，為建設更宜居的香港貢獻力量。

新地在項目興建過程中積極應用創新建築科技，例如配備遠程控制功能的智能起重機，提高施工安全、精確度和效率。

同時榮膺三大綠色健康智能建築認證 創全港之首

新地西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」，為全港首個私人住宅項目獲得三大綠色健康智能建築認證：國際級「WiredScore 住宅項目」鉑金級預認證、國際級《WELL 健康社區標準™》預認證及香港「BEAM Plus」暫定金級認證。這些認證充分肯定了項目在可持續發展和健康建築設計方面的成就。

新地「西沙綜合發展項目」不僅是一個地產項目，更是一個融合了可持續發展理念的社區藍圖。項目從自然保育、基建優化、綠色建築等多個方面入手，展現了新地對ESG的承諾，以及對構建更美好、更宜居未來的追求。相信西沙項目將成為香港可持續發展的典範，引領業界邁向更綠色、更健康的未來。

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（資料及相片由客戶提供）